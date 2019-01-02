Германия приняла руководство силами повышенной готовности НАТО

Фото: военные НАТО (flickr.com/nato)

Объединенная оперативная группа повышенной готовности НАТО была создана в 2015 году в ответ на аннексию Россией Крыма и оккупацию Донбасса

Немецкие Вооруженные силы (Бундесвер) с 1 января 2019 года приняли председательство в Объединенной оперативной группе повышенной готовности (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF) Североатлантического альянса (НАТО). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В связи с этим министр обороны Германии Урсулы фон дер Ляен заявила, что ее страна этим председательством делает значительный вклад в безопасность всего альянса.

Кроме того, фон Ляен отметила, что новая роль Бундесвера - также очень важный стимул для всеобъемлющей модернизации вооруженных сил страны.

Силы повышенной готовности НАТО были созданы в первой половине 2015 года в ответ на аннексию Россией украинского Крыма и оккупацию Донбасса, они считаются важной составляющей в стратегии НАТО для сдерживания России.

Передовые отряды сил повышенной готовности должны быть готовы к передислокации в нужный регион за 72 часа.

Председательство в Объединенной оперативной группе повышенной готовности длится один год; в 2018 году в ней председательствовала Италия, в 2020-м будет председательствовать Польша.

Напомним, 1 января 2019 года Румыния начала председательство в Совете Европейского союза.