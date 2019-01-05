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ВПС Польщі почали патрулювання над Балтією

Новини » Політика    05.01.2019 - 15:24
ВПС Польщі почали патрулювання над Балтією
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

ВПС Польщі патрулюватимуть небо Балтії протягом 4 місяців

Військово-повітряні сили (ВПС) Польщі розпочали авіаційне патрулювання над повітряним простором країн Балтії в рамках місії НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Північноатлантичного альянсу.

Як повідомляється, у четвер, 3 січня, Польща прийняла на 4 місяці авіаційне патрулювання від Бельгії.

"ВПС Польщі з 3 січня прийняли від ВПС Бельгії відповідальність за проведення місії НАТО із патрулювання авіапростору Балтії на повітряній базі Шауляй, Литва. Традиційна церемонія передання чергування відбувається на базі ВПС Литви кожні чотири місяці з 2004 року", - йдеться у заяві Альянсу.

Зазначається, що до повітряного чергування буде залучено 4 винищувача F-16 ВПС Польщі.

"Польща стала восьмою країною-союзником, яка виконувала завдання з патрулювання повітряного простору Балтійського регіону наприкінці 2005 року, і зараз повернулася до його виконання", - додали в Альянсі.

Крім того, через 4 місяці польську авіацію має змінити підрозділ літаків Військово-повітряних сил Німеччини, які наразі дислокуються в Естонії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили Німеччини з 1 січня 2019 року розпочали головування в Силах надшвидкого реагування Північноатлантичного альянсу (НАТО).

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