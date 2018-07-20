ВВС Израиля заявили об атаке на объекты ХАМАС в Газе

Новости Происшествия 20.07.2018 - 22:45
Фото: военные Израиля (idfblog.com)
Фото: военные Израиля (idfblog.com)

Израиль заявил о масштабной атаке на объекты ХАМАС в секторе Газа

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли широкомасштабные удары по объектам движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении в Twitter  на странице израильской армии.

Так, атака была произведена после того, как израильских солдат обстреляли с территории сектора Газа.

"Недавно самолеты провели широкомасштабное нападение на военные цели Хамас во всем секторе Газа после серьезного нападения на солдат во второй половине дня. В настоящее время ИДФ осуществляют нападение в различных местах", - говорится в сообщении.

Как отмечается, после атаки Израиля с территории сектора Газа вылетели три ракеты, две из них были перехвачены системой ПВО.

Напомним, ранее премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готов наращивать интенсивность ударов по сектору Газа.

По словам  Нетаньяху, Израиль готов также наращивать интенсивность обстрелов, если понадобится.

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Теги:  Сектор Газа,  ХАМАС,  Израиль,  удары  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС