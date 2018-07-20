ВПС Ізраїлю заявили про атаку на об'єкти ХАМАС в Газі

Ізраїль заявив про масштабну атаку на об'єкти ХАМАС у секторі Газа

Військово-повітряні сили (ВПС) Ізраїлю нанесли широкомасштабні удари по об'єктах руху ХАМАС в секторі Газа. Про це йдеться в повідомленні в Twitter на сторінці ізраїльської армії.

Так, атака була зроблена після того, як ізраїльських солдатів обстріляли з території сектора Газа.

"Нещодавно літаки провели широкомасштабний напад на військові цілі Хамас у секторі Газа після серйозного нападу на солдатів у другій половині дня. В даний час ІДФ здійснюють напад в різних місцях", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, після атаки Ізраїлю з території сектора Газа вилетіли три ракети, дві з них були перехоплені системою ППО.

IAF jets recently conducted a wide-scale attack against Hamas military targets throughout the Gaza Strip following a severe shooting attack against IDF soldiers this afternoon. The IDF is currently conducting the attack in various locations — IDF (@IDFSpokesperson) July 20, 2018

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль готовий нарощувати інтенсивність ударів по сектору Газа.

За словами Нетаньягу, Ізраїль готовий також нарощувати інтенсивність обстрілів, якщо знадобиться.