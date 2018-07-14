Обстрелы сил ХАМАС в Газе будут продолжаться, - Нетаньяху

Израиль заявил о готовности наращивать интенсивность ударов по сектору Газа

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готов наращивать интенсивность ударов по сектору Газа. Об этом Нетаньяху сообщил в своем заявлении, опубликованном в Twitter пресс-секретарем премьера.

По словам Нетаньяху, Израиль готов также наращивать интенсивность обстрелов, если понадобится.

"После консультаций с министром обороны, начальником штаба армии Израиля и руководителями служб безопасности мы приняли решение о решительных действиях против терроризма ХАМАС", - заявил Нетаньяху. ​

بعد المشاورات التي أجريتها مع وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع وقادة الأجهزة الأمنية قررنا شن عملية قوية ضد الإرهاب الحمساوي. جيش الدفاع سدد لحماس أقسى ضربة تكبدتها هذه المنظمة الإرهابية منذ عملية الجرف الصامد وسنزيد من حدة هجماتنا وفق الحاجة. pic.twitter.com/yy4MaRGY8B — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) July 14, 2018

Напомним, 18 июня авиация Израиля нанесла удар по девяти военным объектам исламистской группировки ХАМАС на севере сектора Газа.

Так, удары были предприняты в ответ на запуск боевиками ХАМАС в сторону израильской территории воздушных змеев и воздушных шаров с горючими веществами и небольшими взрывными устройствами для поджога засушливых земель и лесов.