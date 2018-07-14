Обстрелы сил ХАМАС в Газе будут продолжаться, - Нетаньяху

Новости Политика 14.07.2018 - 23:23
Фото: военные Израиля (idfblog.com)
Фото: военные Израиля (idfblog.com)

Израиль заявил о готовности наращивать интенсивность ударов по сектору Газа

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готов наращивать интенсивность ударов по сектору Газа. Об этом Нетаньяху сообщил в своем заявлении, опубликованном в Twitter пресс-секретарем премьера.

По словам  Нетаньяху, Израиль готов также наращивать интенсивность обстрелов, если понадобится.

"После консультаций с министром обороны, начальником штаба армии Израиля и руководителями служб безопасности мы приняли решение о решительных действиях против терроризма ХАМАС", - заявил Нетаньяху. ​

Напомним, 18 июня авиация Израиля нанесла удар по девяти военным объектам исламистской группировки ХАМАС на севере сектора Газа.

Так, удары были предприняты в ответ на запуск боевиками ХАМАС в сторону израильской территории воздушных змеев и воздушных шаров с горючими веществами и небольшими взрывными устройствами для поджога засушливых земель и лесов.

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Теги:  Сектор Газа,  ХАМАС,  Израиль,  удары  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС