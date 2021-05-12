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ВПС Ізраїлю зруйнували будинки трьох лідерів ХАМАС: були частиною терористичної інфраструктури

Новость на русском → Ізраїль, Середа 12 травня 2021 07:01
ВПС Ізраїлю зруйнували будинки трьох лідерів ХАМАС: були частиною терористичної інфраструктури Фото: у Секторі Газа знищили будинки лідерів ХАМАС (twitter.com/mayabdi1)
Автор: Наталья Скороход

Конфлікт Ізраїлю і Палестини не вщухає всю ніч. Армія оборони Ізраїлю заявляє, що завдала авіаударів по домівках трьох високопоставлених лідерів ХАМАС в Секторі Гази.

Про це повідомляє Times of Israel.

У повідомленні уточнюється, що мова йде про лідерів ХАМАС - Бассем Ісса (глава району Газа), Рафаа Саламех (глава району Хан-Юніс) і Мохаммад Язурі (глава військової розвідки ХАМАС).

У ЦАХАЛі заявляють, що їхні будинки були "частиною терористичної інфраструктури".

До цього прес-служба Армії оборони Ізраїлю вже повідомляла, що в Секторі Газа було атаковано висотну будівлю ХАМАС, в якому, крім іншого, розташовувалися штаби цієї організації.

У Секторі Гази поскаржилися на атаку і заявили, що в будівлі були розміщені квартири, підприємства і стоматологічна клініка.

Нагадаємо, Військово-повітряні сили Ізраїлю знищили лідерів ХАМАС. Спочатку повідомляли про те, що вбито двох лідерів цієї організації.

Також повідомлялося, що ця атака була відповіддю на ракетний обстріл Тель-Авіва та інших міст Ізраїлю. В результаті загинули люди, десятки жителів отримали поранення.

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