ВПС Ізраїлю зруйнували будинки трьох лідерів ХАМАС: були частиною терористичної інфраструктури
Конфлікт Ізраїлю і Палестини не вщухає всю ніч. Армія оборони Ізраїлю заявляє, що завдала авіаударів по домівках трьох високопоставлених лідерів ХАМАС в Секторі Гази.
Про це повідомляє Times of Israel.
У повідомленні уточнюється, що мова йде про лідерів ХАМАС - Бассем Ісса (глава району Газа), Рафаа Саламех (глава району Хан-Юніс) і Мохаммад Язурі (глава військової розвідки ХАМАС).
У ЦАХАЛі заявляють, що їхні будинки були "частиною терористичної інфраструктури".
До цього прес-служба Армії оборони Ізраїлю вже повідомляла, що в Секторі Газа було атаковано висотну будівлю ХАМАС, в якому, крім іншого, розташовувалися штаби цієї організації.
У Секторі Гази поскаржилися на атаку і заявили, що в будівлі були розміщені квартири, підприємства і стоматологічна клініка.
Нагадаємо, Військово-повітряні сили Ізраїлю знищили лідерів ХАМАС. Спочатку повідомляли про те, що вбито двох лідерів цієї організації.
Також повідомлялося, що ця атака була відповіддю на ракетний обстріл Тель-Авіва та інших міст Ізраїлю. В результаті загинули люди, десятки жителів отримали поранення.