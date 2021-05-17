ВВС Израиля нанесли авиаудары по пяти штабам ХАМАС в Секторе Газа

Израиль атаковал пять домов командиров ХАМАС по всему Сектору Газа. Авиаудары наносились истребителями и беспилотниками.
Об этом сообщила пресс-служба Военно-Воздушных сил Израиля.
"Истребители и беспилотники атаковали пять домов командиров ХАМАС по всему Сектору Газа, Атакованные дома использовались как террористические штабы", - говорится в заявлении военных.
Среди атакованных зданий израильскими ВВС дом высокопоставленного члена генштаба ХАМАС, командира батальона, руководившего боевыми подразделениями из своего дома.
Израильские военные также сообщили, что за последние 12 часов из Сектора Газа по территории Израиля было выпущено около 190 ракет. Из них 25 упали в анклаве, а десятки сбила система ПРО "Железный купол".
Напомним, днем 17 мая израильская авиация нанесла удар по подводному дрону террористов ХАМАС. Армия обороны Израиля заявляет о предотвращении теракта.
Отметим, ранее сообщалось, что Израиль ликвидировал одного из командиров "Исламского джихада". Сообщается, что главарь боевиков Хусам Абу Арбид отвечал за обстрелы израильских городов противотанковыми ракетами.
До этого израильские ВВС уничтожили подземную инфраструктуру ХАМАС в Хан Юнисе, на юге сектора Газа. Перед этим военные нанесли удары по домам командиров группировки. Отметим, сегодня идет седьмой день антитеррористической операции "Страж стен".