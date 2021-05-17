ВВС Израиля нанесли авиаудары по пяти штабам ХАМАС в Секторе Газа

"Истребители и беспилотники атаковали пять домов командиров ХАМАС по всему Сектору Газа, Атакованные дома использовались как террористические штабы", - говорится в заявлении военных.

Среди атакованных зданий израильскими ВВС дом высокопоставленного члена генштаба ХАМАС, командира батальона, руководившего боевыми подразделениями из своего дома.

Израильские военные также сообщили, что за последние 12 часов из Сектора Газа по территории Израиля было выпущено около 190 ракет. Из них 25 упали в анклаве, а десятки сбила система ПРО "Железный купол".