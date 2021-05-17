ВПС Ізраїлю завдали авіаударів по п'яти штабах ХАМАС в Секторі Гази

Ізраїль атакував п'ять будинків командирів ХАМАС по всьому Сектору Гази. Авіаудари наносилися винищувачами і безпілотниками.

Ізраїльські військові також повідомили, що за останні 12 годин через Сектора Гази по території Ізраїлю було випущено близько 190 ракет. З них 25 впали в анклаві, а десятки збила система ПРО "Залізний купол".

Серед атакованих будівель ізраїльськими ВПС будинок високопоставленого члена Генштабу ХАМАС, командира батальйону, який керував бойовими підрозділами зі свого будинку.

"Винищувачі і безпілотники атакували п'ять будинків командирів ХАМАС по всьому Сектору Гази, атаковані будинки використовувалися як терористичні штаби", - йдеться в заяві військових.

Нагадаємо, вдень 17 травня ізраїльська авіація завдала удару по підводному дрону терористів ХАМАС. Армія оборони Ізраїлю заявляє про запобігання теракту.

Відзначимо, раніше повідомлялося, що Ізраїль ліквідував одного з командирів "Ісламськогоджихаду".Повідомляється, що ватажок бойовиків Хусам Абу Арбіден відповідав за обстріли ізраїльських міст протитанковими ракетами.

До цього ізраїльські ВВС знищили підземну інфраструктуру ХАМАС в Хан Юнісі, на півдні сектора Газа. Перед цим військові завдали ударів по домівках командирів угруповання. Відзначимо, сьогодні йде сьомий день антитерористичної операції "Страж стін".