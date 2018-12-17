ВВС Греции перехватили 4 турецкие истребители

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Истребители были перехвачены ВВС Греции в соответствии с международными правилами

Над греческими островами Антропофагус и Макрониси пролетели четыре турецкие истребители. Все истребители были перехвачены ВВС Греции, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Ekathimerini со ссылкой на Генштаб национальной обороны Греции.

По данным греческого Генштаба, примерно в 14 часов в воздушном пространстве Греции были идентифицированы два турецкие истребители типа F-4 и два F-16. Истребители были перехвачены ВВС Греции в соответствии с международными правилами. Спустя примерно полчаса четыре турецкие боевые самолеты покинули греческое воздушное пространство.

Напомним, 10 декабря Великобритания поднимала истребители "Тайфун" для перехвата предположительно российских самолетов, что летали вблизи воздушного пространства Соединенного Королевства.

Ранее сообщалось, что два российских бомбардировщика Су-24 трижды пролетели над бельгийским командно-штабным кораблем Godetia, который входит в шестерку противоминных кораблей сил НАТО в Балтийском море.

Отметим, истребители ВВС Германии в составе Миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии 21 ноября три раза вылетали с эстонской авиабазы на перехват четырех российских военных самолетов.