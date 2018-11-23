Истребители НАТО три раза за день вылетали на перехват военных самолетов РФ

Фото: истребитель ВВС Германии (Wikimedia Commons)

В небе над Балтикой были замечены несанкционированные полеты четырех российских самолетов

Истребители ВВС Германии в составе Миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии 21 ноября три раза вылетали с эстонской авиабазы на перехват четырех российских военных самолетов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет командования военно-воздушных сил НАТО.

В небе над Балтикой зафиксировали российские транспортные самолеты и истребитель. Первый из них - транспортный Ан-26 - был замечен у побережья Литвы. Он вылетел из Калининградской области, не сообщив о плане своего полета. На его перехват поднялись два немецких истребителя Eurofighter.

Через два часа около воздушного пространства НАТО был замечен истребитель МиГ-29. Для его сопровождения также вылетел немецкий истребитель.

Еще через некоторое время, не сообщив маршрут полета, из Ленинградской области в Калининградскую вылетели два российских военно-транспортных самолета Ил-76. Навстречу им также вылетели истребители НАТО.

Однако, в отчете подчеркнули, что все российские самолеты летели в международном воздушном пространстве. А перехват истребителями НАТО - обычная предупредительная мера.

Напомним, в конце октября Великобритания подняла в воздух два истребителя "Тайфун" для перехвата двух российских бомбардировщиков Ту-160, приблизившихся к воздушному пространству страны.