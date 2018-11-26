Два російські бомбардувальники тричі пролетіли над кораблем бельгійських ВМС на Балтиці

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Інцидент стався під час навчань НАТО

Два російські бомбардувальники Су-24 тричі пролетіли над бельгійським командно-штабним кораблем Godetia, який входить в шістку протимінних кораблів сил НАТО в Балтійському морі. Про це заявив капітан одного з кораблів альянсу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал VRT.

Як повідомляється, інцидент стався 22 листопада.

Godetia, як уточнює телеканал, є командним кораблем для сполук Північноатлантичного альянсу, призначених для постановки, пошуку і знищення мінно-вибухових та сіткових загороджень.

Усі вони брали участь у маневрах НАТО на Балтиці. Саме там, за словами співрозмовника VRT, стався інцидент.

У момент події, як зазначає телеканал, в Балтійському морі також перебував фрегат бельгійського флоту "Марі Луїза". Він проводив навчання з протиповітряної оборони. Операція була перервана, щоб дозволити шведським винищувачам, які повинні були зображати напад на "Луїзу Марі", перехопити російські бомбардувальники.

Проте капітан Godetia у момент прольоту Су-24, за його словами, дав перебувають під його командуванням кораблям вказівка не здійснювати дій, тому що кожне з них могло призвести до серйозної ескалації ситуації.

Нагадаємо, винищувачі ВПС Німеччини у складі Місії повітряної поліції НАТО в країнах Балтії 21 листопада три рази вилітали з естонської авіабази на перехоплення чотирьох російських військових літаків.

В кінці жовтня Великобританія підняла в повітря два винищувачі "Тайфун" для перехоплення двох російських бомбардувальників Ту-160, наблизилися до повітряного простору країни.