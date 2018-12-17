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ВПС Греції перехопили 4 турецькі винищувачі

Новини » Надзвичайні події    17.12.2018 - 19:46
ВПС Греції перехопили 4 турецькі винищувачі
Іллюстративне фото (flickr.com)

Винищувачі були перехоплені ВПС Греції згідно з міжнародними правилами

Над грецькими островами Антропофагус і Макронісі пролетіли чотири турецькі винищувачі. Всі винищувачі були перехоплені ВПС Греції, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Ekathimerini з посиланням на Генштаб національної оборони Греції.

За даними грецького Генштабу, приблизно о 14 годині у повітряному просторі Греції були ідентифіковані два турецькі винищувачі типу F-4 та два F-16. Винищувачі були перехоплені ВПС Греції згідно з міжнародними правилами. Через приблизно півгодини чотири турецькі бойові літаки залишили грецький повітряний простір.

Нагадаємо, 10 грудня Велика Британія піднімала винищувачі "Тайфун" для перехоплення ймовірно російських літаків, що літали поблизу повітряного простору Сполученого Королівства. 

Раніше повідомлялось, що два російські бомбардувальники Су-24 тричі пролетіли над бельгійським командно-штабним кораблем Godetia, який входить в шістку протимінних кораблів сил НАТО в Балтійському морі. 

Відзначимо, винищувачі ВПС Німеччини у складі Місії повітряної поліції НАТО в країнах Балтії 21 листопада три рази вилітали з естонської авіабази на перехоплення чотирьох російських військових літаків.

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