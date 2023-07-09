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ВВС Чехії допомогли героям "Азовсталі" повернутися в Україну, - Фіала

Фото: ВВС Чехії допомогли героям "Азовсталі" повернутися до України (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Захисники "Азовсталі" вилетіли з Туреччини пасажирським літаком Військово-повітряних сил Чехії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали.

"Я радий, що наші ВПС допомогли повернути додому в Україну цих відважних захисників свободи з "Азовсталі". Ми завжди будемо поряд з тобою, Україно", – заявив прем'єр-міністр Чехії.

Варто зазначити, що цим же літаком президент України Володимир Зеленський здійснював свої візити до Чехії, а потім до Словаччини та Туреччини.

Повернення захисників "Азовсталі" в Україну

До 8 липня 2023 року командири оборони "Азовсталі" перебували на території Туреччини, але внаслідок переговорів із турецькою стороною їх вдалося повернути до України.

Повернення українських командирів із Туреччини викликало істерику в Кремлі. Представник російського диктатора Дмитро Пєсков звинуватив Туреччину у порушенні домовленостей, які передбачали, що командири оборони "Азовсталі" будуть на турецькій території до завершення війни в Україні.

Більше про те, хто ще повернувся додому з Туреччини, читайте у матеріалі РБК-Україна.

Більше про оборону Маріуполя читайте у матеріалі РБК-Україна "Рік після "Азовсталі". Як захисники Маріуполя вийшли, але не здалися ворогові".

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