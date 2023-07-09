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ВВС Чехии помогли героям "Азовстали" вернуться в Украину, - Фиала

Фото: ВВС Чехии помогли героям "Азовстали" вернуться в Украину (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Защитники "Азовстали" вылетели из Турции на пассажирском самолете Военно-воздушных сил Чехии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьер-министра Чехии Петра Фиалы.

"Я рад, что наши ВВС помогли вернуть домой в Украину этих отважных защитников свободы с "Азовстали". Мы всегда будем рядом с тобой, Украина", – заявил премьер-министр Чехии.

Стоит отметить, что на этом же самолете президент Украины Владимир Зеленский совершал свои визиты в Чехию, а затем в Словакию и Турцию.

Возвращение защитников "Азовстали" в Украину

До 8 июля 2023 года командиры обороны "Азовстали" находились на территории Турции, но в результате переговоров с турецкой стороной их удалось вернуть в Украину.

Возвращение украинских командиров из Турции вызвало истерику в Кремле. Представитель российского диктатора Дмитрий Песков обвинил Турцию в нарушении договоренностей, которые предусматривали, что командиры обороны "Азовстали" будут на турецкой территории до завершения войны в Украине.

Больше о том, кто еще вернулся домой из Турции, читайте в материале РБК-Украина.

Больше об обороне Мариуполя читайте в материале РБК-Украина "Год после "Азовстали". Как защитники Мариуполя вышли, но не сдались врагу".

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