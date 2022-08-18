Ввозили внедорожники под видом гуманитарной помощи: организаторов схемы задержали

По данным следствия, злоумышленники незаконно продавали кроссоверы и джипы из-за границы в качестве гуманитарной помощи якобы для ВСУ.

К организации схемы причастны подозреваемые из Житомира и Бердичева. Для прикрытия своих сделок фигуранты зарегистрировали на подставное лицо фиктивную благотворительную организацию.

Прикрываясь документами, злоумышленники ввозили в Украину транспортные средства под видом гуманитарной помощи. После этого автомобили с нулевым растаможиванием они продавали украинским военным и представителям местных волонтерских организаций, помогающих бойцам Теробороны и ВСУ.