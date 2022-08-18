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Ввозили внедорожники под видом гуманитарной помощи: организаторов схемы задержали

Фото: СБУ заблокировали схему продажи машин под видом гуманитарки (facebook.com/ssumariupol)
Автор: Константин Широкун

В Житомире сотрудники СБУ заблокировали масштабную схему продажи автомобилей, которые ввозились в Украину под видом гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, злоумышленники незаконно продавали кроссоверы и джипы из-за границы в качестве гуманитарной помощи якобы для ВСУ.

К организации схемы причастны подозреваемые из Житомира и Бердичева. Для прикрытия своих сделок фигуранты зарегистрировали на подставное лицо фиктивную благотворительную организацию.

Прикрываясь документами, злоумышленники ввозили в Украину транспортные средства под видом гуманитарной помощи. После этого автомобили с нулевым растаможиванием они продавали украинским военным и представителям местных волонтерских организаций, помогающих бойцам Теробороны и ВСУ.

Ранее сообщалось, что в Хмельницком задержали подозреваемого, который завозил автомобили, военную амуницию и гуманитарную помощь с нулевой растаможкой с целью дальнейшей перепродажи.

Напомним, правоохранители задержали жительницу Киева, которая сотрудничала с ФСБ РФ и передавала им данные об украинских военных.

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Служба безопасности УкраиныГуманитарная помощьЖитомир