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Ввозили позашляховики під виглядом гуманітарної допомоги: організаторів схеми затримали

Фото: СБУ заблокували схему продажу машин під виглядом гуманітарки (facebook.com/ssumariupol)
Автор: Константин Широкун

У Житомирі співробітники СБУ заблокували масштабну схему продажу автомобілів, які ввозилися в Україну під виглядом гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За даними слідства, зловмисники незаконно продавали кросовери й джипи з-за кордону в якості гуманітарної допомоги нібито для ЗСУ.

До організації схеми причетні підозрювані з Житомира та Бердичева. Для прикриття своїх оборудок фігуранти зареєстрували на підставну особу фіктивну благодійну організацію.

Прикриваючись документами, зловмисники ввозили в Україну транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги. Після цього автомобілі з нульовим розмитненням вони продавали українським військовим та представникам місцевих волонтерських організацій, які допомагають бійцям тероборони та ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що у Хмельницькому затримали підозрюваного, який завозив автомобілі, військову амуніцію та гуманітарну допомогу з нульовим розмитненням з метою подальшого перепродажу.

Нагадаємо, правоохоронці затримали мешканку Києва, яка співпрацювала з ФСБ РФ і передавала їм дані про українських військових.

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Служба безпеки УкраїниГуманітарна допомогаЖитомир