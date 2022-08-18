Ввозили позашляховики під виглядом гуманітарної допомоги: організаторів схеми затримали

За даними слідства, зловмисники незаконно продавали кросовери й джипи з-за кордону в якості гуманітарної допомоги нібито для ЗСУ.

До організації схеми причетні підозрювані з Житомира та Бердичева. Для прикриття своїх оборудок фігуранти зареєстрували на підставну особу фіктивну благодійну організацію.

Прикриваючись документами, зловмисники ввозили в Україну транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги. Після цього автомобілі з нульовим розмитненням вони продавали українським військовим та представникам місцевих волонтерських організацій, які допомагають бійцям тероборони та ЗСУ.