Продал авто и гумпомощь вместо отправки на фронт: организатора схемы задержали

Мужчина завозил автомобили, военную амуницию и гуманитарную помощь из-за рубежа с нулевой растаможкой, но вместо отправки на фронт - продал их. Хмельницкие полицейские задержали организатора схемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию .

12 августа правоохранители задержали мужчину при продаже двух авто за 3600 долларов. Он также получил задаток для приобретения партии авто на 280 тысяч гривен. Ранее была задокументирована продажа мужчиной бронежилетов 5-го класса. Однако, согласно заключению экспертного исследования, заявленный класс не соответствовал техническим требованиям.

Сейчас известно о завозе под видом гуманитарной помощи и продаже шести автомобилей на 12 тысяч долларов.

Правоохранители провели пять обысков у фигуранта. Изъяли три автомобиля, комплектующие для транспортных средств, шлемы, разгрузки и плиты к бронежилетам, медицинские подсумки, бытовую химию и средства гигиены.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения мужчине о подозрении. Проводятся мероприятия для установления и привлечения к ответственности лиц, которые могут быть причастны к налаженной "схеме".

Правоохранители открыли уголовное производство по факту незаконного использования с целью получения прибыли гумпомощи, благотворительных пожертвований или бесплатной помощи (ст. 201-2 УК).