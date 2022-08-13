Продал авто и гумпомощь вместо отправки на фронт: организатора схемы задержали
Мужчина завозил автомобили, военную амуницию и гуманитарную помощь из-за рубежа с нулевой растаможкой, но вместо отправки на фронт - продал их. Хмельницкие полицейские задержали организатора схемы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.
12 августа правоохранители задержали мужчину при продаже двух авто за 3600 долларов. Он также получил задаток для приобретения партии авто на 280 тысяч гривен. Ранее была задокументирована продажа мужчиной бронежилетов 5-го класса. Однако, согласно заключению экспертного исследования, заявленный класс не соответствовал техническим требованиям.
Сейчас известно о завозе под видом гуманитарной помощи и продаже шести автомобилей на 12 тысяч долларов.
Правоохранители провели пять обысков у фигуранта. Изъяли три автомобиля, комплектующие для транспортных средств, шлемы, разгрузки и плиты к бронежилетам, медицинские подсумки, бытовую химию и средства гигиены.
Правоохранители открыли уголовное производство по факту незаконного использования с целью получения прибыли гумпомощи, благотворительных пожертвований или бесплатной помощи (ст. 201-2 УК).
Напомним, правоохранители задержали жительницу Киева, которая сотрудничала с ФСБ РФ и передавала им данные об украинских военных.
Также СБУ задержали агента ФСБ корректировал ракетный удар по Харьковской ОВА.
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