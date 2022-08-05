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Вводят в заблуждение. Посол заявил о нереалистичных тезисах Турции о войне в Украине

Новина українською →
Пятница 05 августа 2022 16:01
Вводят в заблуждение. Посол заявил о нереалистичных тезисах Турции о войне в Украине Фото: Василий Боднар, посол Украины в Турции (УНИАН)
Автор: Сергей Пышкин

В Турции распространяют тезисы о том, что зерновое соглашение якобы способствует мирному урегулированию в Украине. Однако война закончится лишь тогда, когда Россия полностью покинет нашу территорию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова посла Украины в Турецкой Республике Василия Боднара во время брифинга.

"Здесь неоднократно высказывали сигналы о том, что зерновое соглашение может стать путем к более широкому взаимопониманию и более широкой коммуникации по мирному урегулированию войны в Украине", - заявил Боднар.

По словам посла, согласно заявлению президента Украины Владимира Зеленского, а также других представителей власти, война завершится лишь тогда, когда Россия выведет войска и полностью прекратит огонь.

"Нам очень важно держать эту позицию и мы не привязываем это соглашение до любого понимания касаемо мирных переговоров. Это фальшивый путь, для того, чтобы ввести в заблуждение часть общества и показать тренды, которых не существует", - добавил посол.

Напомним, первое судно с украинским продовольствием вышло из Одесского порта 1 августа. Впоследствии его инспектировали в Стамбуле. Между тем Турция анонсировала выход еще трех судов из Украины.

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