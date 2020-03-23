Вводить новые правила грузоперевозок во время карантина неприемлемо, - эксперт

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Новые правила грузоперевозок приведут к существенному повышению стоимости логистики для бизнеса

Вводить с 1 апреля новые правила грузоперевозок, предложенные "Укрзализныцей", неприемлемо и может окончательно добить бизнес, который сейчас испытывают трудности из-за карантина. Об этом заявил член экспертного совета при Министерстве инфраструктуры Валерий Ткачев, передает Центр транспортных стратегий.

Эксперт отметил, что в условиях карантина, объявленного из-за коронавируса, "Укрзализныце" не стоит вводить в силу новую редакцию Договора на оказание услуг по организации грузоперевозок, который приведет к значительному повышению расходов бизнеса на транспортировку.

"Категорически неприемлемо вводить этот договор в действие во время карантина. Предприятия реальной экономики сейчас испытывают существенные затруднения из-за карантина, это может их окончательно добить", - считает Ткачев.

Он также отметил, что у представителей бизнеса много претензий к новым правилам грузоперевозок, которые они считают дискриминационными по отношению к грузоотправителю.

"Размыты обязанности и ответственность УЗ согласовывать заявки на перевозку, выполнять перевозку грузов согласно заявке. УЗ производит перевозку при наличии технической и технологической возможности. То есть бизнес не получил четких гарантий от УЗ согласования и выполнения заявок на перевозку грузов. Отсутствует зеркальность в ответственности сторон договора по сохранности вагонного парка, по оплате зачистки вагонов, по ответственности АО УЗ за нарушение сроков доставки грузов", - рассказал Ткачев.

Кроме того, эксперт акцентировал на том, что новые правила грузоперевозок приведут к существенному повышению стоимости логистики для бизнеса.

"Только по плате за пользование вагонов под грузовыми операциями составит +1257-1804 грн на вагоне или + 21-30грн на т груза. При этом повышения этой ставки сделает вагоны УЗ неконкурентными, по сравнению с частным парком. Уже сейчас 70-90% зерновозов УЗ стоит без работы", - сказал Ткачев.

Напомним, 20 февраля "Укрзализныця" опубликовала новую редакцию Договора на оказание услуг по организации перевозки грузов по железной дороге, которым внедряется новый Порядок расчета платы за пользование вагонами во время выполнения грузовых операций. По оценкам экспертов, это увеличит затраты грузоотправителей за пользование вагонами более чем в 2 раза.

Как писало РБК-Украина, ранее экс-министр промышленности Украины Валерий Мазур заявил, что в условиях кризиса важно обеспечить регулярность железнодорожных перевозок.