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Вводити нові правила перевезень вантажів під час карантину неприйнятно, - експерт

Новини » Транспорт     23.03.2020 - 14:09
Вводити нові правила перевезень вантажів під час карантину неприйнятно, - експерт
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Нові правила вантажоперевезень призведуть до суттєвого підвищення вартості логістики для бізнесу

Вводити з 1 квітня нові правила вантажоперевезень, запропоновані "Укрзалізницею", є неприйнятним і може остаточно добити бізнес, який зараз відчувають труднощі через карантин. Про це заявив член експертної ради при Міністерстві інфраструктури Валерій Ткачов, передає Центр транспортних стратегій.

Експерт зазначив, що в умовах карантину, оголошеного через коронавірусу, "Укрзалізниці" не варто вводити в силу нову редакцію Договору на надання послуг з організації вантажоперевезень, який призведе до значного підвищення витрат бізнесу на транспортування.

"Категорично неприйнятно вводити цей договір у дію під час карантину. Підприємства реальної економіки зараз відчувають суттєві труднощі з-за карантину, це може остаточно добити", - вважає Ткачов.

Він також зазначив, що у представників бізнесу багато претензій до нових правил перевезень вантажів, які вони вважають дискримінаційними стосовно вантажовідправника.

"Розмиті обов'язки й відповідальність УЗ погоджувати заявки на перевезення, виконувати перевезення вантажів відповідно до заявки. УЗ виконує перевезення при наявності технічної та технологічної можливості. Тобто бізнес не отримав чітких гарантій від УЗ узгодження та виконання заявок на перевезення вантажів. Відсутня дзеркальність у відповідальності сторін договору за збереження вагонного парку, по оплаті зачищення вагонів, по відповідальності АТ УЗ за порушення термінів доставки вантажів", - розповів Ткачов.

Крім того, експерт наголосив на тому, що нові правила вантажоперевезень призведуть до суттєвого підвищення вартості логістики для бізнесу.

"Тільки по платі за користування вагонів під вантажними операціями становитиме +1257-1804 грн на вагоні або + 21-30грн на т вантажу. При цьому підвищення цієї ставки зробить вагони УЗ неконкурентними, у порівнянні з приватним парком. Вже зараз 70-90% зерновозів УЗ стоїть без роботи", - сказав Ткачов.

Нагадаємо, 20 лютого "Укрзалізниця" опублікувала нову редакцію Договору на надання послуг по організації перевезення вантажів залізницею, яким запроваджується новий Порядок розрахунку плати за користування вагонами під час виконання вантажних операцій. За оцінками експертів, це збільшить витрати вантажовідправників за користування вагонами більш ніж у 2 рази.

Як писало РБК-Украина, раніше екс-міністр промисловості України Валерій Мазур заявив, що в умовах кризи важливо забезпечити регулярність залізничних перевезень.

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