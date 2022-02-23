Данилов о военном положении в Украине: при необходимости введем мгновенно

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 23 февраля рассказал, когда в Украине введут военное положение. По его словам, при необходимости его могут ввести мгновенно.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь брифинг секретаря после заседания СНБО.

"Военное положение в Украине в случае необходимости будет введено мгновенно, пока такого решения нет", - сказал Данилов.

Тем временем, в Украине вводят чрезвычайное положение. Его вводят во всех украинских областях, кроме Луганской и Донецкой.