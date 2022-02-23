UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Данилов о военном положении в Украине: при необходимости введем мгновенно

Автор: Каролина Гайдук

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 23 февраля рассказал, когда в Украине введут военное положение. По его словам, при необходимости его могут ввести мгновенно.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь брифинг секретаря после заседания СНБО.

"Военное положение в Украине в случае необходимости будет введено мгновенно, пока такого решения нет", - сказал Данилов.

Тем временем, в Украине вводят чрезвычайное положение. Его вводят во всех украинских областях, кроме Луганской и Донецкой.

Отметим, что 23 февраля Верховная рада может ввести чрезвычайное положение в Украине. Формат сейчас обсуждается.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов ответил, будут ли в Украине вводить комендантский час.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБОАлексей Данилов