Данилов про воєнний стан в Україні: при необхідності введемо миттєво

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов 23 лютого розповів, коли в Україні введуть воєнний стан. За його словами, при необхідності його можуть ввести миттєво.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг секретаря після засідання РНБО.
"Воєнний стан в Україні в разі необхідності буде введено миттєво, поки такого рішення немає", - сказав Данілов.
Тим часом, в Україні вводять надзвичайний стан. Його запроваджують у всіх українських областях, крім Луганської та Донецької.
Зазначимо, що 23 лютого Верховна рада може ввести надзвичайний стан в Україні. Формат зараз обговорюється.
Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов відповів, чи будуть в Україні запроваджувати комендантську годину.