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Данилов про воєнний стан в Україні: при необхідності введемо миттєво

Автор: Кароліна Гайдук

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов 23 лютого розповів, коли в Україні введуть воєнний стан. За його словами, при необхідності його можуть ввести миттєво.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг секретаря після засідання РНБО.

"Воєнний стан в Україні в разі необхідності буде введено миттєво, поки такого рішення немає", - сказав Данілов.

Тим часом, в Україні вводять надзвичайний стан. Його запроваджують у всіх українських областях, крім Луганської та Донецької.

Зазначимо, що 23 лютого Верховна рада може ввести надзвичайний стан в Україні. Формат зараз обговорюється.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов відповів, чи будуть в Україні запроваджувати комендантську годину.

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РНБООлексій Данілов