Введены ограничения на поездки. В Финляндии и Норвегии фиксируют вспышки птичьего гриппа

Норвегия и Финляндия в этом году столкнулись с рекордным количеством вспышек птичьего гриппа в нескольких регионах. В результате погибли тысячи чаек и других видов животных, в некоторых районах было введено ограничение на поездки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Официальные лица в арктическом городе Вадсо, входящем в губернию Финнмарк в Норвегии, заявили, что они собрали более 10 000 мертвых птиц в этом районе, а Норвежское управление по безопасности пищевых продуктов в четверг ввело запрет на поездки, охватывающие три заповедника.

"Вспышки, которые мы наблюдаем в различных местах Финнмарка в этом году, намного больше, чем мы видели в прошлом в Норвегии", - сказал Оле-Херман Тронеруд, главный ветеринарный врач Норвежского управления безопасности пищевых продуктов.

Соседняя Финляндия также заявила, что штамм H5N1 в настоящее время обнаружен на 20 зверофермах по сравнению с 12 ранее на этой неделе.

Ранее в ООН предупредили, что вспышки птичьего гриппа во всем мире вызывают опасения и что вирус может легче адаптироваться для заражения людей.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что риск заражения людей вирусом H5N1 остается низким, однако необходимо тщательно отслеживать сообщения об инфекциях среди млекопитающих.

Вспышки птичьего гриппа в 2023 году

Птичий грипп – это острая вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания и высокой летальностью. Различные штаммы вируса гриппа птиц могут вызывать от 10 до 100 % гибели среди заболевших и поражать одновременно от одного до трёх видов птиц.

Ранее в Китае зарегистрировали первый в мире случай смерти человека от птичьего гриппа H3N8. От инфекции скончалась 59-летняя женщина.

Также ранее в Болгарии зафиксировали вспышку птичьего гриппа. В результате которой уничтожили 19 тысяч кур.

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