Введение чрезвычайного положения в Украине. Появился текст законопроекта

Верховная рада сегодня 17:30 соберется на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть введение чрезвычайного положения в Украине. Появился текст документа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Рады.
В документе говорится, что Верховная рада должна утвердить указ президента Владимира Зеленского от 23 февраля 2022 года №61/2022 "Про введение чрезвычайного положения в отдельных регионах Украины".
Отмечается, что в случае принятия законопроекта документ вступит в силу с дня его опубликования.
Фото: законопроект о введении в Украине чрезвычайного положения (itd.rada.gov.ua)
Напомним, сегодня СНБО принял решение ввести чрезвычайное положение по всей Украине, кроме Донецкой и Луганской областей. Теперь решение за парламентом.
Подробнее о том, какие ограничения вводятся в случае чрезвычайного положения - в материале РБК-Украина.