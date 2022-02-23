Введение чрезвычайного положения в Украине. Появился текст законопроекта

Верховная рада сегодня 17:30 соберется на внеочередное заседание , чтобы рассмотреть введение чрезвычайного положения в Украине. Появился текст документа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Рады .

В документе говорится, что Верховная рада должна утвердить указ президента Владимира Зеленского от 23 февраля 2022 года №61/2022 "Про введение чрезвычайного положения в отдельных регионах Украины".

Отмечается, что в случае принятия законопроекта документ вступит в силу с дня его опубликования.

Фото: законопроект о введении в Украине чрезвычайного положения (itd.rada.gov.ua)