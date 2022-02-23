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Введение чрезвычайного положения в Украине. Появился текст законопроекта

Автор: Дмитрий Кузнецов

Верховная рада сегодня 17:30 соберется на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть введение чрезвычайного положения в Украине. Появился текст документа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Рады.

В документе говорится, что Верховная рада должна утвердить указ президента Владимира Зеленского от 23 февраля 2022 года №61/2022 "Про введение чрезвычайного положения в отдельных регионах Украины".

Отмечается, что в случае принятия законопроекта документ вступит в силу с дня его опубликования.

Фото: законопроект о введении в Украине чрезвычайного положения (itd.rada.gov.ua)

Напомним, сегодня СНБО принял решение ввести чрезвычайное положение по всей Украине, кроме Донецкой и Луганской областей. Теперь решение за парламентом.

Подробнее о том, какие ограничения вводятся в случае чрезвычайного положения - в материале РБК-Украина.

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