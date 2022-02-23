Введення надзвичайного стану в Україні. З'явився текст законопроекту

Верховна рада сьогодні 17:30 збереться на позачергове засідання , щоб розглянути введення надзвичайного стану в Україні. З'явився текст документа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Ради .

У документі йдеться, що Верховна рада має затвердити указ президента Володимира Зеленського від 23 лютого 2022 року №61/2022 "Про запровадження надзвичайного стану в окремих регіонах України".

Зазначається, що у разі ухвалення законопроекту документ набуде чинності з дня його опублікування.

Фото: законопроєкт щодо запровадження в Україні надзвичайного стану (itd.rada.gov.ua)