Введение чрезвычайного положения в Украине. Стало известно, когда соберется Рада
В среду, 23 февраля, Верховная рада Украины соберется на внеочередное заседание. Оно начнется в 17:30.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера "Слуги народа" Юлии Палийчук в Telegram.
"Внеочередное заседание Верховной рады состоится в 17:30", - написала она.
Напомним, сегодня СНБО принял решение ввести чрезвычайное положение по всей Украине, кроме Донецкой и Луганской областей. Теперь решение за парламентом.
Как сообщили РБК-Украина, сегодня Верховная рада рассмотрит введение чрезвычайного положения в Украине во время внеочередного заседания.
Кроме того, оперативный штаб Киева вынесет решение по введению чрезвычайного положения в городе.
Подробнее о том, какие ограничения вводятся в случае чрезвычайного положения - в материале РБК-Украина.