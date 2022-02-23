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Введение чрезвычайного положения в Украине. Стало известно, когда соберется Рада

Новина українською →
Киев, Среда 23 февраля 2022 17:08
Введение чрезвычайного положения в Украине. Стало известно, когда соберется Рада Фото: Рада соберется на внеочередное заседание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 23 февраля, Верховная рада Украины соберется на внеочередное заседание. Оно начнется в 17:30.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера "Слуги народа" Юлии Палийчук в Telegram.

"Внеочередное заседание Верховной рады состоится в 17:30", - написала она.

Напомним, сегодня СНБО принял решение ввести чрезвычайное положение по всей Украине, кроме Донецкой и Луганской областей. Теперь решение за парламентом.

Как сообщили РБК-Украина, сегодня Верховная рада рассмотрит введение чрезвычайного положения в Украине во время внеочередного заседания.

Кроме того, оперативный штаб Киева вынесет решение по введению чрезвычайного положения в городе.

Подробнее о том, какие ограничения вводятся в случае чрезвычайного положения - в материале РБК-Украина.

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Верховная рада Внеочередное заседание Рады
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