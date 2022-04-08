Вузы в Донецке и Луганске формируют списки студентов для мобилизации, - Гармаш

Руководители высших учебных заведений оккупированных Донецка и Луганска получили указание сформировать списки студентов для мобилизации. Захватчики хотят отправить их на фронт в качестве "свежего мяса".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главреда издания "ОстроВ", представителя Донецка в украинской делегации Трехсторонней контактной группы Сергея Гармаша.
По его словам, российскую группировку в Украине пополнили контрактниками из Ростова-на-Дону и Валуек. Речь идет о 18-20 летних гражданах России, которые "повелись" либо на деньги, либо на пропаганду, либо соблазнились "трофеями".
Гармаш отмечает, что у пополнения нет реального боевого опыта. По сути, добавляет он, это - "пушечное мясо".
"Деканаты Донецких и Луганских вузов тоже получили распоряжения формировать списки студентов, которые еще не мобилизованы", - написал Гармаш.
Он уточнил, что жители временно оккупированных территорий Донбасса более опытные, чем россияне и понимают, что студенты станут "свежим мясом" для фронта.
"И вот с такими "штыками" они собираются взять Донбасс, где наши силы ООС окапывались 8 лет? Мой оптимизм растет", - резюмирует Гармаш.
Напомним, накануне у Путина признали значительные потери в войне против Украины.
Отметим, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, с начала вторжения российские оккупанты потеряли около 19 тысяч человек убитыми.
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