Около 19 тысяч военных и 700 танков: Генштаб рассказал о потерях РФ в Украине
Фото: Россия потеряла около 19 тысяч военных и 700 танков (facebook.com/mod mil rus)
С начала полномасштабного вторжения в Украину российские военные потеряли около 19000 человек личного состава. Также оккупанты потеряли 700 танков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника:
- личный состав - около 19 000 человек
- танки - 700 единиц
- боевые бронированные машины - 1891 единиц
- артиллерийские системы - 333 единицы
- РСЗО - 108 единиц
- средства ПВО - 55 единицы
- самолеты - 150 единиц
- вертолеты - 135 единицы
- автомобильная техника - 1361 единицы
- корабли/катера - 7 единиц
- цистерны с ГСМ - 76 единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 112 единицы
- специальная техника - 25 единиц
- пусковые установки ОТРК - 4 единицы
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.
Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 44-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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