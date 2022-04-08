Около 19 тысяч военных и 700 танков: Генштаб рассказал о потерях РФ в Украине

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские военные потеряли около 19000 человек личного состава. Также оккупанты потеряли 700 танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ в Facebook .

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 44-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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