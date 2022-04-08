Вузи в Донецьку і Луганську формують списки студентів для мобілізації, - Гармаш

За його словами, російське угруповання в Україні поповнили контрактниками з Ростова-на-Дону і Валуєк. Йдеться про 18-20 річних громадян Росії, які "повелися" або на гроші, або на пропаганду, або спокусилися "трофеями".

Гармаш зазначає, що у поповнення немає реального бойового досвіду. По суті, додає він, це - "гарматне м'ясо".

"Деканати донецьких і Луганських вузів теж отримали розпорядження формувати списки студентів, які ще не мобілізовані", - написав Гармаш.

Він уточнив, що жителі тимчасово окупованих територій Донбасу більш досвідчені, ніж росіяни і розуміють, що студенти стануть "свіжим м'ясом" для фронту.

"І ось з такими "багнетами" вони збираються взяти Донбас, де наші сили ООС обкопувалися 8 років? Мій оптимізм зростає", - резюмує Гармаш.