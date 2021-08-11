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Вулкан Этна подрос вследствие регулярных извержений за последние пол года

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Италия, Среда 11 августа 2021 18:10
Вулкан Этна подрос вследствие регулярных извержений за последние пол года Фото: вулкан Этна подрос за регулярных извержений за последние пол года (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Кратер горы Этна рекордно вырос до высоты 3357 метров. Это связано с активностью вулкана, которая наблюдается последние шесть месяцев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Согласно данным итальянского института геофизики и вулканологии, самый активный кратер Этны рекордно вырос до 3357 метров.

Предыдущая рекордная высота была зафиксирована в 1981 году, когда его кратер достиг высоты 3350 метров, впрочем из-за обрушения краев, он уменьшился до 3326 метров.

Как отмечают ученые, это связано с большим количеством выброса пепла и лавы вследствие его активности, что привело к изменению контура вулкана.

Регулярные извержения никоим образом не представляют опасности, однако это вызывает некоторые неприятности из-за загрязнения улиц, отмены авиарейсов и повреждения урожаев.

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