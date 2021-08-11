Вулкан Етна підріс внаслідок регулярних вивержень за останні пів року

Кратер гори Етна рекордно виріс до висоти 3357 метрів. Це пов’язано з активністю вулкану, яка спостерігається останні шість місяців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Згідно з даними італійського інституту геофізики й вулканології, найактивніший кратер Етни рекордно виріс до 3357 метрів.

Попередню рекордну висоту було зафіксовано у 1981 році, коли його кратер сягнув висоти 3350 метрів, втім через обвалення країв, він зменшився до 3326 метрів.

Як відзначають вчені, це пов’язано з великою кількістю викиду попелу та лави внаслідок його активності, що призвело до зміни контуру вулкану.

Регулярні виверження жодним чином не становлять небезпеки, однак це викликає деякі неприємності через забруднення вулиць, скасування авіарейсів та пошкодження врожаїв.