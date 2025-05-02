На вулицях України знову з'являться кінні патрулі: навіщо це потрібно

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відомо про перехід на нові світлофори з 1 травня - чому колір дозвільного сигналу світлофорів змінюється, що про це кажуть у поліції, чи планують в Україні позбутися всіх старих світлофорів, а також яким насправді є "нове зелене світло".

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