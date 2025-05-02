На вулицях України знову з'являться кінні патрулі: навіщо це потрібно

Патрульна поліція України відкрила "літній" сезон. Йдеться про повернення на вулиці міст кінних, а також велосипедних і мотопатрулів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу правоохоронців у Facebook.
"Сезон офіційно відкрито: вело-, мото- та кінні патрулі повертаються", - розповіли українцям у Патрульній поліції України.
Зазначається, що зустріти патрульних на велосипедах, мотоциклах і конях відтепер можна:
Правоохоронці пояснили, що там, де не проїде службове авто, оперативно прибуде:
"Щоб врятувати, допомогти чи припинити правопорушення", - наголосили у поліції.
Тим часом мотопатрульні можуть першими реагувати на ДТП із потерпілими. Завдяки мобільності вони, оминаючи затори, можуть:
"Ваш захист і забезпечення правопорядку - наш пріоритет. До зустрічі на вулицях", - підсумували у Патрульній поліції.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відомо про перехід на нові світлофори з 1 травня - чому колір дозвільного сигналу світлофорів змінюється, що про це кажуть у поліції, чи планують в Україні позбутися всіх старих світлофорів, а також яким насправді є "нове зелене світло".
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