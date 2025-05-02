На улицах Украины снова появятся конные патрули: зачем это нужно

Патрульная полиция Украины открыла "летний" сезон. Речь идет о возвращении на улицы городов конных, а также велосипедных и мотопатрулей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правоохранителей в Facebook.
"Сезон официально открыт: вело-, мото- и конные патрули возвращаются", - рассказали украинцам в Патрульной полиции Украины.
Отмечается, что встретить патрульных на велосипедах, мотоциклах и лошадях отныне можно:
Правоохранители объяснили, что там, где не проедет служебное авто, оперативно прибудет:
"Чтобы спасти, помочь или прекратить правонарушения", - отметили в полиции.
Тем временем мотопатрульные могут первыми реагировать на ДТП с пострадавшими. Благодаря мобильности они, минуя пробки, могут:
"Ваша защита и обеспечение правопорядка - наш приоритет. До встречи на улицах", - подытожили в Патрульной полиции.
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