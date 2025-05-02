На улицах Украины снова появятся конные патрули: зачем это нужно

Где можно встретить патрульных-"всадников"

"Сезон официально открыт: вело-, мото- и конные патрули возвращаются", - рассказали украинцам в Патрульной полиции Украины.

Отмечается, что встретить патрульных на велосипедах, мотоциклах и лошадях отныне можно:

в парках;

на набережных;

в скверах;

в зонах отдыха;

на центральных улицах городов.

Велопатруль возвращается к работе (фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Чем полезны и как помогут такие патрули

Правоохранители объяснили, что там, где не проедет служебное авто, оперативно прибудет:

или велопатруль;

или конный патруль.

"Чтобы спасти, помочь или прекратить правонарушения", - отметили в полиции.

Конный патруль - уже в строю (фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Тем временем мотопатрульные могут первыми реагировать на ДТП с пострадавшими. Благодаря мобильности они, минуя пробки, могут:

быстро добраться до места происшествия;

оказать домедицинскую помощь.

"Ваша защита и обеспечение правопорядка - наш приоритет. До встречи на улицах", - подытожили в Патрульной полиции.

Патрульные на мотоциклах (фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)