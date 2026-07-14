Вулиці й будинки "пливуть", а світло "скаче": Львів накрила потужна злива з грозою (відео)

Зранку 14 липня Львів накрила небезпечна негода. Потужна злива затопила вулиці, транспорт і під'їзди будинків, у міську телевежу влучила блискавка, місцями - перебої з електроенергією.
Докладніше про попередження синоптиків та наслідки негоди в місті, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Про значний дощ (до 9 години ранку 14 липня) та грози по території Львівської області та по місту Львову синоптики попереджали людей заздалегідь.
Зранку вівторка, 14 липня, спеціалісти Львівського регіонального центру з гідрометеорології ще раз попередили українців і гостей регіону про небезпечні метеорологічні явища як по території Львівської області, так і по місту Львову.
Йдеться про те, що до кінця поточної доби там ймовірні:
"І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили експерти.
Про наслідки негоди у Львові зранку 14 липня повідомляють користувачі соціальних мереж і місцеві пабліки.
Люди розповідають, що місто від самого ранку накрила гроза із сильною зливою.
Деякі вулиці стали більше схожі на річки.
Підтоплена не лише проїжджа частина, але і входи до житлових будинків, під'їзди.
Зливова каналізація місцями не здатна впоратись із потоком води, тож з люків на дорогах "б'ють фонтани".
Крім того, блискавка влучила у Львівську телевежу.
У різних районах Львова фіксують перепади напруги та перебої з електроенергією.
Вода потрапила навіть у салон деяких львівських маршруток.
В цілому в місті "попливла" чимала кількість вулиць та об'єктів, розташованих на них.
Нагадаємо, раніше експерти Українського гідрометеорологічного центру повідомили, що вдень вівторка, 14 липня, короткочасні дощі та небезпечні грози ймовірні по всій території України.
Тим часом ми пояснювали, як насправді працюють щодня синоптики та створюються прогнози погоди.
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