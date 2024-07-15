Вулиці Києва розпеклися до +65 градусів: які місця найгарячіші

На тлі аномальної спеки в Україні у столиці було зафіксовано низку температурних рекордів. При цьому деякі поверхні у Києві прогрівались до 65 градусів за Цельсієм.
РБК-Україна розповідає, які саме поверхні виявились у столиці найбільш гарячими впродовж 12-14 липня 2024 року, а також якої погоди очікувати киянам і мешканцям області найближчим часом.
Вимірювання температури різних поверхонь на вулицях і у скверах столиці провів урбаністичний проект "Містознавство".
"На прикладі публічних просторів Києва наочно покажу, наскільки тінисті та трав'янисті поверхні прохолодніші за поверхні під сонцем та зі штучних матеріалів", - наголосив автор допису.
Уточнюється, що вимірювання були проведені інфрачервоним пірометром Benetech GM321.
Виходячи з оприлюдненої інформації, тоді як температура бруківки в тіні становила 37 градусів за Цельсієм, на сонці вона була на 20 градусів гарячішою - 57 градусів вище нуля.
Різниця температур на сонці та у затінку (скриншот: instagram.com/mistoznavstvo)
12 липня об 11:00 температури поверхонь неподалік корпоративного містечка UNIT.Сity (вул. Дорогожицька, 3) сягали 58 градусів вище нуля:
UNIT.Сity (скриншот: instagram.com/mistoznavstvo)
14 липня о 12:30 у сквері біля кінотеатру "Жовтень" (вул. Костянтинівська, 26) було зафіксовано такі температури поверхонь:
Сквер біля кінотеатру "Жовтень" (скриншот: instagram.com/mistoznavstvo)
14 липня о 13:20 на вулиці Спаській було зафіксовано такі температури поверхонь:
Спаська вулиця (скриншот: instagram.com/mistoznavstvo)
14 липня о 13:35 на Андріївському узвозі рекордна температура поверхні склала 61 градус за Цельсієм. Настільки гарячою була садова лавка на сонці, тоді як така ж лавка у затінку мала температуру 33 градуси вище нуля.
Крім того, було зафіксовано такі температури поверхонь:
Андріївський узвіз (скриншот: instagram.com/mistoznavstvo)
14 липня о 14:00 температурний рекорд поверхні садової лавки на Володимирській гірці склав 65 градусів за Цельсієм, тоді як у затінку така ж лавка мала температуру 36 градусів вище нуля.
Інші температури поверхонь були такими:
Володимирська гірка (скриншот: instagram.com/mistoznavstvo)
14 липня о 14:30 на вулиці Хрещатик (біля виходу з метрополітену) були зафіксовані такі температури поверхонь:
Хрещатик (скриншот: instagram.com/mistoznavstvo)
14 липня о 16:00 на "Парклеті" біля Національного цирку України (Галицька площа, 2) було зафіксовано такі температури поверхонь:
Зона відпочинку біля столичного цирку (скриншот: instagram.com/mistoznavstvo)
Згідно з інформацією Українського гідрометеорологічного центру, впродовж вівторка, 16 липня, у Київській області вночі переважно без опадів. Удень - місцями ймовірний короткочасний дощ і навіть гроза.
Вночі температура повітря сягатиме 19-24 градусів за Цельсієм, вдень - сильна спека на рівні 35-38 градусів вище нуля.
У Києві:
Вітер - північно-східний, 3-8 м/с.
Уточнюється також, що впродовж 16-18 липня на території Київської області зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
"Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)", - уточнили експерти.
Попередження щодо пожежної небезпеки (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Україна потрапила до епіцентру температурної аномалії, а також які ще країни "накрила" рекордна спека.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінка "mistoznavstvo" в Instagram, Український гідрометеорологічний центр.
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