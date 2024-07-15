Улицы Киева раскалились до +65 градусов: какие места самые горячие

Какие поверхности нагревались на солнце больше всего

Измерение температуры разных поверхностей на улицах и в скверах столицы провел урбанистический проект "Містознавство".

"На примере публичных пространств Киева наглядно покажу, насколько тенистые и травянистые поверхности прохладнее поверхности под солнцем и из искусственных материалов", - подчеркнул автор публикации.

Уточняется, что измерения были произведены инфракрасным пирометром Benetech GM321.

Исходя из обнародованной информации, в то время как температура брусчатки в тени составляла 37 градусов по Цельсию, на солнце она была на 20 градусов горячее - 57 градусов выше нуля.

Разница температур на солнце и в тени (скриншот: instagram.com/mistoznavstvo)

12 июля в 11:00 температуры поверхностей неподалеку от корпоративного городка UNIT.Сity (ул. Дорогожицкая, 3) достигали 58 градусов выше нуля:

земля в тени прогрелась до 30°С

земля на солнце - до 57°С

брусчатка в тени - до 32°С

брусчатка на солнце - до 48°С

качели гнездо на солнце - до 58°С

UNIT.City (скриншот: instagram.com/mistoznavstvo)

14 июля в 12:30 в сквере возле кинотеатра "Жовтень" (ул. Константиновская, 26) были зафиксированы следующие температуры поверхностей:

растения в земле в тени - 27°С

растения в земле на солнце - 36°С

каменный (вероятно) парапет в тени - 33°С

парапет в тени - 40°С

парапет на солнце - 41°С

тротуарная плитка в тени - 31°С

тротуарная плитка на солнце - 49°С

лавочка - 62°С

Сквер у кинотеатра "Жовтень" (скриншот: instagram.com/mistoznavstvo)

14 июля в 13:20 на улице Спасской были зафиксированы следующие температуры поверхностей:

земля в тени - 28°С

брусчатка в тени - 29°С

асфальт в тени - 30°С

асфальт на солнце - 54-55°С

листья под деревом на солнце - 47°С

Спасская улица (скриншот: instagram.com/mistoznavstvo)

14 июля в 13:35 на Андреевском спуске рекордная температура поверхности составила 61 градус по Цельсию. Настолько горячей была садовая скамейка на солнце, тогда как такая же скамейка в тени имела температуру 33 градуса выше нуля.

Кроме того, были зафиксированы следующие температуры поверхностей:

брусчатка в тени - 29°С

брусчатка на солнце - 51°С

растения в тени - 30°С

растения на солнце - 39°С

Андреевский спуск (скриншот: instagram.com/mistoznavstvo)

14 июля в 14:00 температурный рекорд поверхности садовой скамейки на Владимирской горке составил 65 градусов по Цельсию, тогда как в тени такая же скамейка имела температуру 36 градусов выше нуля.

Другие температуры поверхностей были следующими:

трава на земле в тени - 27°С

трава на земле на солнце - 37°С

брусчатка в тени - 32°С

брусчатка на солнце - 44°С

Владимирская горка (скриншот: instagram.com/mistoznavstvo)

14 июля в 14:30 на улице Крещатик (возле выхода из метрополитена) были зафиксированы следующие температуры поверхностей:

трава в тени - 27°С

трава на солнце - 38°С

брусчатка в тени - 37°С

брусчатка на солнце - 57°С

лавочка в тени - 35°С

Крещатик (скриншот: instagram.com/mistoznavstvo)

14 июля в 16:00 на "Парклете" возле Национального цирка Украины (Галицкая площадь, 2) были зафиксированы следующие температуры поверхностей:

растения в тени (в клумбе-ящике) - 34°С

растения на солнце (в клумбе-ящике) - 61°С

земля в тени - 36°С

земля на солнце - 59°С

покрытие уличной мебели в тени - 36°С

покрытие уличной мебели на солнце - 51°С

Зона отдыха возле столичного цирка (скриншот: instagram.com/mistoznavstvo)

Какую погоду обещают киевлянам и жителям области

Согласно информации Украинского гидрометеорологического центра, в течение вторника, 16 июля, в Киевской области ночью преимущественно без осадков. Днем - местами возможен кратковременный дождь и даже гроза.

Ночью температура воздуха будет достигать 19-24 градусов по Цельсию, днем - сильная жара на уровне 35-38 градусов выше нуля.

В Киеве:

ночью - 22-24°С

днем - 35-37°С

Ветер - северо-восточный, 3-8 м/с.

Уточняется также, что 16-18 июля на территории Киевской области будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

"Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня)", - уточнили эксперты.

Предупреждение о пожарной опасности (инфографика: facebook.com/UkrHMC)