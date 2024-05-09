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Вуличне освітлення в Києві буде на мінімумі: чи чекати відключень світла

Четвер 09 травня 2024 17:45
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Вуличне освітлення в Києві буде на мінімумі: чи чекати відключень світла Фото: чи чекати на відключення світла побутовим споживачам у Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві мінімізують вечірнє освітлення вулиць. На побутових споживачах поки що економити електроенергію не планується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації (КМВА).

Як відзначає КМВА, масовані обстріли ворога спричинили дефіцит в енергосистемі. Внаслідок цього "Укренерго" вимушене застосувати обмеження енергопостачання для бізнесу з 18:00 до 24:00. Обсяг обмежень розподіляють рівномірно між усіма областями. Зокрема можливі відключення для бізнесу й у Києві.

"Паралельно ми працюємо над пошуком оптимальних варіантів економії електроенергії без шкоди для життєдіяльності міста. Вже прийнято рішення мінімізувати вечірнє освітлення вулиць. Повністю виключати усі ліхтарі не будемо", - додає КМВА.

Зазначається, що зменшення яскравості освітлювальних приладів дозволить досягти загальної економії не менше 20%.

Також продовжують пошуки інших джерел економії. Водночас побутових споживачів наразі обмежувати в електропостачанні не планують.

КМВА закликає киян економити світло в години навантажень - з 18:00 по 23:00.

Світло в Україні

Останні місяці ворог посилив удари по енергетичній інфраструктурі України. Вчора, 8 травня, терористи вдались до чергового масованого обстрілу під час якого окупанти застосували 55 ракет й 21 дрон.

Під час ударів росіяни поцілили по енергетичній інфраструктурі:

  • Львівської;
  • Полтавської;
  • Вінницької;
  • Кіровоградської;
  • Івано-Франківської областей.

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