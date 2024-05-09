Уличное освещение в Киеве будет на минимуме: ждать ли отключений света

В Киеве минимизируют вечернее освещение улиц. На бытовых потребителях пока что экономить электроэнергию не планируется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации (КГВА).

Как отмечает КГВА, массированные обстрелы врага повлекли за собой дефицит в энергосистеме. В результате "Укрэнерго" вынуждено применить ограничение энергоснабжение для бизнеса с 18:00 до 24:00. Объем ограничений распределяется равномерно между всеми областями. В частности, возможны отключения для бизнеса и в Киеве.

"Параллельно мы работаем над поиском оптимальных вариантов экономии электроэнергии без ущерба для жизнедеятельности города. Уже принято решение минимизировать вечернее освещение улиц. Полностью выключать все фонари не будем", - добавляет КГВА.

Отмечается, что уменьшение яркости осветительных приборов позволит добиться общей экономии не менее 20%.

Также продолжают поиски других источников экономии. В то же время бытовых потребителей пока ограничивать в электроснабжении не планируют.

КГВА призывает киевлян экономить свет в часы нагрузок - с 18:00 по 23:00.

Свет в Украине

В последние месяцы враг усилил удары по энергетической инфраструктуре Украины. Вчера, 8 мая, террористы прибегли к очередному массированному обстрелу, во время которого оккупанты применили 55 ракет и 21 дрон.

Во время ударов россияне попали по энергетической инфраструктуре: