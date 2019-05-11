Вукоевич продолжит работу в "Динамо"

Возглавивший накануне сборную Хорватии U-20 Огнен Вукоевич продолжит параллельно выполнять свои функции в киевском "Динамо". Об этом сообщил заместитель главного редактора еженедельника "Футбол" Андрей Шахов.

"Вукоевич подтвердил, что принимает сборную U-20 в качестве главного тренера. Как он объяснил, в Хорватии такая сборная считается "дублем", в ней могут играть и более возрастные игроки, ближайшие кандидаты в первую команду. Он по-прежнему остается скаутом первой сборной и продолжает работу в "Динамо", - написал Шахов.

Вукоевич работает селекционером в киевском клубе. Он занял должность менеджера в киевском клубе по странам Балканского региона, Восточной и Центральной Европы по завершению карьеры футболиста.