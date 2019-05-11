Вукоєвич продовжить роботу в "Динамо"

Огнен Вукоєвич, який напередодні очолив збірну Хорватії U-20, продовжить паралельно виконувати свої функції в київському "Динамо". Про це у Facebook повідомив заступник головного редактора тижневика "Футбол" Андрій Шахов.

"Вукоєвич підтвердив, що приймає збірну U-20 в ролі головного тренера. Як він пояснив, в Хорватії така збірна вважається "дублем", в ній можуть грати і більш вікові гравці, найближчі кандидати в першу команду. Він як і раніше залишається скаутом першої збірної і продовжує роботу в "Динамо", - написав Шахов.

Вукоєвич працює селекціонером в київському клубі. Він обійняв посаду менеджера в київському клубі з країн Балканського регіону, Східної та Центральної Європи по завершенню кар'єри футболіста.