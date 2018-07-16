Вукоевич получил серебряную медаль чемпионата мира-2018

Новости Чемпионат мира по футболу 2018 16.07.2018 - 19:49
Фото: Огнен Вукоевич (instagram.com/ogivukojevic8)
Фото: Огнен Вукоевич (instagram.com/ogivukojevic8)

Хорват был исключен из делегации команды

Бывший футболист и скаут сборной Хорватии Огнен Вукоевич получил серебряную медаль чемпионата мира-2018. Соответствующие фотографии из самолета сборной хорват опубликовал в Instagram.

 

 

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Вукоевич был выведен из состава хорватской делегации после того, как в сеть попало видео с его участием, а также защитником Домагоем Видой. В видеообращении они скандировали: "Слава Украине!" и заявили, что это "победа для "Динамо" и Украины". 

Бывшие динамовцы записали это видео после победы над Россией в 1/4 финала. Ролик вызвал негативную реакцию российской стороны.

В результате Хорватия отстранила Вукоевича от работы скаутом и лишила его аккредитации на ЧМ-2018. Он досматривал матче чемпионата мира с трибун как обычный болельщик. Вида же получил предупреждение от ФИФА.

Напомним, ФИФА оштрафовала Вукоевича за видео в поддержку Украины. Организация приравняла лозунг "Слава Украине!" к неспортивному поведению.

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Теги:  Динамо,  ЧМ-2018,  Хорватия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС