Хорват был исключен из делегации команды

Бывший футболист и скаут сборной Хорватии Огнен Вукоевич получил серебряную медаль чемпионата мира-2018. Соответствующие фотографии из самолета сборной хорват опубликовал в Instagram.

A post shared by Ogi Vukojevic (@ogivukojevic8) on Jul 16, 2018 at 6:20am PDT

A post shared by Ogi Vukojevic (@ogivukojevic8) on Jul 16, 2018 at 6:21am PDT

Вукоевич был выведен из состава хорватской делегации после того, как в сеть попало видео с его участием, а также защитником Домагоем Видой. В видеообращении они скандировали: "Слава Украине!" и заявили, что это "победа для "Динамо" и Украины".

Бывшие динамовцы записали это видео после победы над Россией в 1/4 финала. Ролик вызвал негативную реакцию российской стороны.

В результате Хорватия отстранила Вукоевича от работы скаутом и лишила его аккредитации на ЧМ-2018. Он досматривал матче чемпионата мира с трибун как обычный болельщик. Вида же получил предупреждение от ФИФА.

Напомним, ФИФА оштрафовала Вукоевича за видео в поддержку Украины. Организация приравняла лозунг "Слава Украине!" к неспортивному поведению.