ФИФА оштрафовала Вукоевича за видео в поддержку Украины

Новости Чемпионат мира по футболу 2018 10.07.2018 - 09:14
Фото: Огнен Вукоевич (fcdynamo.kiev.ua)
Фото: Огнен Вукоевич (fcdynamo.kiev.ua)

Организация приравняла лозунг "Слава Украине!" к неспортивному поведению

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) оштрафовал бывшего члена делегации сборной Хорватии Огнена Вукоевича за неспортивное поведение после четвертьфинальной встречи с хозяевами чемпионата мира-2018.
Об этом сообщает футбольный ресурс Four Four Two.

Штраф составил 15 тысяч долларов (12,8 тысяч евро). 

Бывший игрок уже отстранен Хорватским футбольным союзом от участия в чемпионате мира-2018. Также организация лишила его аккредитации на ЧМ-2018.

После матча сборных Хорватии и России Огнен Вукоевич и Домагой Вида (оба ранее играли за киевское "Динамо") записали видеообращение, на котором Вида воскликнул: "Слава Украине!", а Вукоевич добавил: "Это победа за "Динамо" и за Украину", что вызвало негативную реакцию российской стороны.

 

Ранее ФИФА вынесла предупреждение защитнику сборной Хорватии Домагою Виде.

Напомним, Федерация футбола Украины направила в ФИФА письмо о высказывании Виды и Вукоевича.

Экс-игрок "Динамо" Вукоевич отчислен из делегации сборной Хорватии на ЧМ-2018 Хорватский футбольный союз выступил с заявлением по высказыванию Виды
Теги:  ФИФА,  штраф,  Хорватия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС