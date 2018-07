ФИФА оштрафовала Вукоевича за видео в поддержку Украины

Организация приравняла лозунг "Слава Украине!" к неспортивному поведению

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) оштрафовал бывшего члена делегации сборной Хорватии Огнена Вукоевича за неспортивное поведение после четвертьфинальной встречи с хозяевами чемпионата мира-2018.

Об этом сообщает футбольный ресурс Four Four Two.

Штраф составил 15 тысяч долларов (12,8 тысяч евро).

Бывший игрок уже отстранен Хорватским футбольным союзом от участия в чемпионате мира-2018. Также организация лишила его аккредитации на ЧМ-2018.

После матча сборных Хорватии и России Огнен Вукоевич и Домагой Вида (оба ранее играли за киевское "Динамо") записали видеообращение, на котором Вида воскликнул: "Слава Украине!", а Вукоевич добавил: "Это победа за "Динамо" и за Украину", что вызвало негативную реакцию российской стороны.

Ранее ФИФА вынесла предупреждение защитнику сборной Хорватии Домагою Виде.

Напомним, Федерация футбола Украины направила в ФИФА письмо о высказывании Виды и Вукоевича.