Хорват був виключений з делегації команди

Колишній футболіст і скаут збірної Хорватії Огнен Вукоєвич отримав срібну медаль чемпіонату світу-2018. Відповідні фотографії з літака збірної хорват опублікував в Instagram.

A post shared by Ogi Vukojevic (@ogivukojevic8) on Jul 16, 2018 at 6:20am PDT

A post shared by Ogi Vukojevic (@ogivukojevic8) on Jul 16, 2018 at 6:21am PDT

Вукоєвич був виведений зі складу хорватської делегації після того, як в мережу потрапило відео з його участю, а також захисником Домагоєм Відою. У відеозверненні вони скандували: "Слава Україні!" і заявили, що це "перемога для" Динамо "і України".

Колишні динамівці записали це відео після перемоги над Росією в 1/4 фіналу.

Ролик викликав негативну реакцію російської сторони.

В результаті Хорватія усунула Вукоєвича від роботи скаутом і позбавила його акредитації на ЧС-2018. Він доглядав матчі чемпіонату світу з трибун як звичайний уболівальник. Віда ж отримав попередження від ФІФА.

Нагадаємо, ФІФА оштрафувала Вукоєвича за відео на підтримку України. Організація прирівняла гасло "Слава Україні!" до неспортивну поведінку.