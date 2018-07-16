Вукоєвич отримав срібну медаль чемпіонату світу-2018
Хорват був виключений з делегації команди
Колишній футболіст і скаут збірної Хорватії Огнен Вукоєвич отримав срібну медаль чемпіонату світу-2018. Відповідні фотографії з літака збірної хорват опублікував в Instagram.
Вукоєвич був виведений зі складу хорватської делегації після того, як в мережу потрапило відео з його участю, а також захисником Домагоєм Відою. У відеозверненні вони скандували: "Слава Україні!" і заявили, що це "перемога для" Динамо "і України".
Колишні динамівці записали це відео після перемоги над Росією в 1/4 фіналу.
Ролик викликав негативну реакцію російської сторони.
В результаті Хорватія усунула Вукоєвича від роботи скаутом і позбавила його акредитації на ЧС-2018. Він доглядав матчі чемпіонату світу з трибун як звичайний уболівальник. Віда ж отримав попередження від ФІФА.
Нагадаємо, ФІФА оштрафувала Вукоєвича за відео на підтримку України. Організація прирівняла гасло "Слава Україні!" до неспортивну поведінку.