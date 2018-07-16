Вукоєвич отримав срібну медаль чемпіонату світу-2018

Новини Чемпіонат світу з футболу 2018 16.07.2018 - 19:49
Фото: Огнен Вукоєвич (instagram.com/ogivukojevic8)
Фото: Огнен Вукоєвич (instagram.com/ogivukojevic8)

Хорват був виключений з делегації команди

Колишній футболіст і скаут збірної Хорватії Огнен Вукоєвич отримав срібну медаль чемпіонату світу-2018. Відповідні фотографії з літака збірної хорват опублікував в Instagram.

 

 

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Вукоєвич був виведений зі складу хорватської делегації після того, як в мережу потрапило відео з його участю, а також захисником Домагоєм Відою. У відеозверненні вони скандували: "Слава Україні!" і заявили, що це "перемога для" Динамо "і України".

Колишні динамівці записали це відео після перемоги над Росією в 1/4 фіналу.
Ролик викликав негативну реакцію російської сторони.

В результаті Хорватія усунула Вукоєвича від роботи скаутом і позбавила його акредитації на ЧС-2018. Він доглядав матчі чемпіонату світу з трибун як звичайний уболівальник. Віда ж отримав попередження від ФІФА. 

Нагадаємо, ФІФА оштрафувала Вукоєвича за відео на підтримку України. Організація прирівняла гасло "Слава Україні!" до неспортивну поведінку.

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Теги:  Динамо,  ЧМ-2018,  Хорватия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС