Вучичу не удастся усидеть на двух стульях: ЕС поставил Сербию перед выбором

Европарламент принял резолюцию, которая поставила Сербию перед выбором: присоединиться к санкциям против России или потерять шансы на вступление в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европарламента .

Так, 22 октября Европейский парламент принял резолюцию, которая ставит под сомнение перспективы членства Сербии в Европейском Союзе. Документ резко критикует состояние демократии в Сербии и призывает Белград согласовать свою внешнюю политику с позицией ЕС.

В резолюции указано, что поддержка евроинтеграции Сербии будет возможна только при выполнении ряда ключевых условий: соблюдение принципов демократии и верховенства права, уважение основополагающих прав человека, а также полное присоединение к общей внешней политике и политике безопасности ЕС, включая введение санкций против России.

Парламентарии подчеркнули, что нынешняя позиция сербской власти, которая пытается балансировать между Москвой и Брюсселем, несовместима с европейским курсом.

"Европейская интеграция предполагает не только экономическое сотрудничество, но и политическую солидарность в вопросах международной безопасности", - подчеркивается в пояснительной записке.

Резолюцию поддержали 457 депутатов, 103 проголосовали против, а 72 воздержались.

Таким образом Европарламент призвал правительство Александра Вучича определиться со своим внешнеполитическим курсом: либо продолжать сотрудничество с ЕС и внедрять демократические реформы, либо поддерживать союз с Россией, что фактически заблокирует шансы Сербии на вступление в Евросоюз.

Кроме того, документ также осуждает "ухудшение состояния демократии" и "чрезмерное применение силы против протестующих" после последних событий в Новом Саде.

"Ранее полиция Сербии соблюдала свободу протестов и собраний, но недавно мы наблюдали насилие в отношении студентов, протестующих и журналистов, а также чрезмерное применение силы", - заявила на заседании еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.