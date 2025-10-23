ua en ru
Вучичу не удастся усидеть на двух стульях: ЕС поставил Сербию перед выбором

Евросоюз, Четверг 23 октября 2025 01:48
Вучичу не удастся усидеть на двух стульях: ЕС поставил Сербию перед выбором Фото: Президент Сербии Александр Вучич (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Европарламент принял резолюцию, которая поставила Сербию перед выбором: присоединиться к санкциям против России или потерять шансы на вступление в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европарламента.

Так, 22 октября Европейский парламент принял резолюцию, которая ставит под сомнение перспективы членства Сербии в Европейском Союзе. Документ резко критикует состояние демократии в Сербии и призывает Белград согласовать свою внешнюю политику с позицией ЕС.

В резолюции указано, что поддержка евроинтеграции Сербии будет возможна только при выполнении ряда ключевых условий: соблюдение принципов демократии и верховенства права, уважение основополагающих прав человека, а также полное присоединение к общей внешней политике и политике безопасности ЕС, включая введение санкций против России.

Парламентарии подчеркнули, что нынешняя позиция сербской власти, которая пытается балансировать между Москвой и Брюсселем, несовместима с европейским курсом.

"Европейская интеграция предполагает не только экономическое сотрудничество, но и политическую солидарность в вопросах международной безопасности", - подчеркивается в пояснительной записке.

Резолюцию поддержали 457 депутатов, 103 проголосовали против, а 72 воздержались.

Таким образом Европарламент призвал правительство Александра Вучича определиться со своим внешнеполитическим курсом: либо продолжать сотрудничество с ЕС и внедрять демократические реформы, либо поддерживать союз с Россией, что фактически заблокирует шансы Сербии на вступление в Евросоюз.

Кроме того, документ также осуждает "ухудшение состояния демократии" и "чрезмерное применение силы против протестующих" после последних событий в Новом Саде.

"Ранее полиция Сербии соблюдала свободу протестов и собраний, но недавно мы наблюдали насилие в отношении студентов, протестующих и журналистов, а также чрезмерное применение силы", - заявила на заседании еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

Что известно об инцидентах в Новом Саде

Студенческие и общественные протесты в Новом Саде продолжаются время от времени после обвала навеса на железнодорожной станции 1 ноября 2024 года, когда погибли 15 человек.

При этом демонстранты, которые требовали досрочных выборов и отставки президента Александра Вучича, неоднократно жаловались на использование полицией слезоточивого газа, кайданков, дубинок и щитов.

В частности, 5 сентября 2025 года полиция применила слезоточивый газ и гранаты на территории университетского кампуса.

Организации по правам человека, в частности Balkan Civil Society Development Network (BCSDN), зафиксировали, что 13 августа 2025 года в ходе протестов в нескольких городах, включая Новый Сад, произошло чрезмерное применение силы - избиение гражданских, привлечение спецподразделений, необоснованные задержания.

Недавно сербский суд арестовал 13 человек, подозреваемых по делу об обвале навеса на вокзале города Нови Сад. Среди них - два бывших министра.

