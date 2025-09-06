ua en ru
У Сербії поліція жорстко розігнала протестувальників, що вимагали відставки Вучича

Сербія, Субота 06 вересня 2025 05:08
У Сербії поліція жорстко розігнала протестувальників, що вимагали відставки Вучича
Автор: Оксана Гапончук

У Сербії поліція застосувала сльозогінний газ і світлошумові гранати проти студентів та опозиційних активістів, які вимагали дострокових виборів і відставки президента Александра Вучича.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

5 вересня ввечері в сербському місті Нові-Сад відбулися масштабні протести, які переросли в сутички зі спецпризначенцями.

Поліція застосувала сльозогінний газ та світлошумові гранати, щоб розігнати натовп студентів і громадян, які вимагали проведення дострокових виборів із метою усунення президента Александра Вучича та його Сербської прогресивної партії (SNS).

Тисячі людей зібралися на території державного університету, тримаючи плакати з написами: "Ми не хочемо блокад, ми хочемо виборів" та "Студенти мають одну термінову вимогу: оголосіть вибори".

У натовпі лунали вигуки "Вучич, йди геть!".

Сутички почалися біля факультету філософії, де протестувальники кидали фаєри, а поліція відповіла сльозогінним газом і світлошумовими гранатами, відтіснивши демонстрантів.

Причиною хвилі протестів стали трагічні події листопада минулого року, коли внаслідок обвалу даху на відремонтованому залізничному вокзалі загинули 16 людей. Опозиція та активісти звинувачують владу в корупції, яка, на їхню думку, і призвела до катастрофи.

Протести тривають в країні вже кілька місяців і здебільшого були мирними, однак після подій 13 серпня, коли під час зіткнень постраждали десятки поліцейських і цивільних, ситуація загострилася.

Студенти, опозиційні сили та антикорупційні організації також звинувачують президента Вучича та його соратників у зв’язках із організованою злочинністю, придушенні свободи ЗМІ та застосуванні насильства проти політичних опонентів.

Сам Вучич і правляча партія ці звинувачення відкидають.

"Вихід один – оголосити вибори", – заявив один із протестувальників, Небойша Корач. – "Ми хочемо, щоб перемогли мир і демократія, щоб політичні інституції виконували свою роботу. Це означає, що треба провести вибори, і це стане вирішенням проблеми, бо влада зміниться".

Протести в Новому Саді стали черговим викликом для уряду Вучича, який стикається з дедалі сильнішим суспільним тиском і вимогами до політичних змін у Сербії.

Протести в Сербії

Студентські протести в Сербії почалися у листопаді 2024 року після того, як у північному місті Нові-Сад обвалився навіс залізничного вокзалу, внаслідок чого загинули 16 осіб. Це викликало бурхливі звинувачення в корупції у державних інфраструктурних проєктах.

Нещодавно сербський суд арештував 13 осіб, що підозрювалися у справі про обвал навісу на вокзалі міста Нові Сад. Серед них - два колишніх міністри.

