Вучич заявив, що Сербія розслідує вбивство косійвського поліцейського

Сербія розслідуватиме події, які призвели до масової сутички з поліцейськими і загибелі правоохоронця в монастирі на півночі Косова.

Про це заявив президент Сербії Александр Вучич, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В коментарі виданню Вучич заявив, що Белград засуджує вбивство поліцейського, додавши, що Сербія розпочне провадження у "відповідних судових органах".

За його словами, вони розслідують походження зброї, вилученої після інциденту косовською поліцією, включаючи штурмові гвинтівки, кулемети, протитанкові ракетні установки, ручні гранати, міни та безпілотники.

Вучич також сказав, що Мілан Радойчич, один із високопоставлених політиків косовських сербів, який, за словами влади в Пріштині, був присутній під час перестрілки, буде "викликаний прокурором".

В той же час він звинуватив поліцію Косова у нібито вбивстві одного з нападників вже після того, як він здався.

З аступник регіонального командувача на півночі Косово Ветон Ельшані сказав Reuters, що це "нісенітниця".

"Наші офіцери ніколи на таке не зроблять. Одному із затриманих ми навпаки надали першу допомогу в полі, щоб врятувати йому життя після поранень", - заявив він.

Також Вучич заявив, що Белград не причетний до цього інциденту, оскільки це б завадило продовжувати перемовини з Косово щодо нормалізації відносин.

"Чому це було б вигідно для Белграда? Яка б була ідея? Знищити нашу позицію, яку ми будували протягом року? Знищити це за день? Сербія не хоче війни", - сказав він.

Ситуація у Косові

У північних муніципалітетах країни проживає близько 50 тисяч етнічних сербів. Наприкінці весни там пройшли проміжні вибори мерів. Місцеві серби проігнорували їх, тож перемогу здобули етнічні албанці. Це призвело до масових заворушень та зіткнень із поліцією Косова.

Додамо, що після цього президент Сербії наказав армії терміново висуватись у бік Косова. НАТО направила до регіону миротворців, проте близько сотні військовослужбовців Альянсу було поранено. Згодом кількість військовослужбовців НАТО в регіоні збільшила до 4500 осіб.

А днями влада Косова заявила про щонайменше 30 озброєних людей, які влаштували сутички з поліцейськими біля монастиря Банська і вбили одного правоохоронця. Влада країни оголосила спецоперацію по затриманню нападників, яка була завершена затриманням шістьох нападників і вбивством трьох.

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