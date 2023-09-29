Вучич заявил, что Сербия расследует убийство косовского полицейского

Сербия будет расследовать события, повлекшие массовую стычку с полицейскими и гибель правоохранителя в монастыре на севере Косово.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В комментарии изданию Вучич заявил, что Белград осуждает убийство полицейского, добавив, что Сербия приступит к производству в "соответствующих судебных органах".

По его словам, они расследуют происхождение оружия, изъятого после инцидента косовской полицией, включая штурмовые винтовки, пулеметы, противотанковые ракетные установки, ручные гранаты, мины и беспилотники.

Вучич также сказал, что Милан Радойчич, один из высокопоставленных политиков косовских сербов, который, по словам властей в Приштине, присутствовал при перестрелке, будет "вызван прокурором".

В то же время он обвинил полицию Косово в якобы убийстве одного из нападавших уже после того, как он сдался.

Заступник регионального командующего на севере Косово Ветон Эльшани сказал Reuters, что это "ерунда".

"Наши офицеры никогда на такое не сделают. Одному из задержанных мы наоборот оказали первую помощь в поле, чтобы спасти ему жизнь после ранений", - заявил он.

Также Вучич заявил, что Белград не причастен к этому инциденту, поскольку это помешало бы продолжать переговоры с Косово относительно нормализации отношений.

"Почему это было бы выгодно для Белграда? Какая была бы идея? Уничтожить нашу позицию, которую мы строили в течение года? Уничтожить это за день? Сербия не хочет войны", - сказал он.

Ситуация в Косово

В северных муниципалитетах страны проживает около 50 тысяч этнических сербов. В конце весны там прошли промежуточные мэрские выборы. Местные сербы проигнорировали их, так что победу одержали этнические албанцы. Это привело к массовым беспорядкам и столкновениям с полицией Косово.

Добавим, что после этого президент Сербии приказал армии срочно выдвигаться в сторону Косово. НАТО направила в регион миротворцев, однако около сотни военнослужащих Североатлантического союза были ранены. Впоследствии количество военнослужащих НАТО в регионе увеличило до 4500 человек.

А на днях власти Косово заявили о по меньшей мере 30 вооруженных людях, которые устроили столкновения с полицейскими у монастыря Банска и убили одного правоохранителя. Власти страны объявили спецоперацию по задержанию нападающих, которая была завершена задержанием шести нападающих и убийством троих.

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