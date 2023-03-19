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Вучич заявив, що не підпише угоду про нормалізацію відносин з Косовом, на яку раніше погодився

Фото: президент Сербії Александар Вучич (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що не підпише жодної угоди з Косовом після того, як усно погодився реалізувати підтримуваний Заходом план нормалізації відносин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначимо, що вчора Вучич та прем’єр Косова Альбін Курті погодили кроки з нормалізації відносин на зустрічі з представниками ЄС на озерному курорті в Північній Македонії. При цьому жодного документа не було підписано.

"Я не хотів підписувати ні угоду про імплементаційний додаток минулої ночі, ні угоду, яку підтримує ЄС. Я не хочу підписувати жодних міжнародних юридично зобов’язуючих документів з Косово, тому що Сербія не визнає його незалежність", - сказав Вучич.

При цьому, за його словами, Сербія хоче мати нормальні відносини з Косово: "Ми хочемо подорожувати, ми хочемо вести бізнес, ви не можете жити ізольовано за 100-метровими стінами".

Згідно з усною угодою, Косово зобов’язалося надати більшу автономію територіям із сербським населенням, тоді як Сербія погодилася не блокувати членство Косова в міжнародних організаціях. ЄС пообіцяв організувати донорську конференцію для створення пакету інвестиційної та фінансової допомоги для обох країн, а виділення фінансової допомоги залежатиме від кроків для покращення зв’язків.

Також зазначимо, що Рада ЄС підтримала запровадження безвізових поїздок до Євросоюзу для власників косовських паспортів.

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