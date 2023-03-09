Рада ЄС попередньо схвалила безвіз з Косовом

Рада ЄС підтримала запровадження безвізових поїздок до Євросоюзу для власників косовських паспортів. Але ще потрібна ратифікація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

У відомстві наголошують, що безвізовий режим надасть можливість власникам косовських паспортів перебувати на території країн ЄС протягом 180-денного періоду без необхідності отримувати візу.

Таке нововведення почне діяти з моменту набуття чинності Європейської системи інформації та авторизації подорожей (ETIAS) або з 1 січня 2024 року, залежно від того, що настане раніше.

"Нові правила тепер мають бути ухвалені Європейським парламентом, перш ніж вони будуть підписані та опубліковані в офіційному журналі ЄС", - додають у Раді.