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Рада ЄС попередньо схвалила безвіз з Косовом

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Брюссель, Четвер 09 березня 2023 16:04
Рада ЄС попередньо схвалила безвіз з Косовом Фото: Рада ЄС попередньо схвалила безвіз з Косовом (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Рада ЄС підтримала запровадження безвізових поїздок до Євросоюзу для власників косовських паспортів. Але ще потрібна ратифікація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

У відомстві наголошують, що безвізовий режим надасть можливість власникам косовських паспортів перебувати на території країн ЄС протягом 180-денного періоду без необхідності отримувати візу.

Таке нововведення почне діяти з моменту набуття чинності Європейської системи інформації та авторизації подорожей (ETIAS) або з 1 січня 2024 року, залежно від того, що настане раніше.

"Нові правила тепер мають бути ухвалені Європейським парламентом, перш ніж вони будуть підписані та опубліковані в офіційному журналі ЄС", - додають у Раді.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що лідери Косова та Сербії підтримали угоду про переміщення громадян за внутрішніми паспортами.

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Рада Європи Косово Евросоюз Безвізовий режим
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