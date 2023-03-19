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Вучич заявил, что не подпишет соглашение о нормализации отношений с Косово, на которое ранее согласился

Фото: президент Сербии Александар Вучич (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что не подпишет никакого соглашения с Косово после того, как устно согласился реализовать поддерживаемый Западом план нормализации отношений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Вчера Вучич и премьер Косово Альбин Курти согласовали шаги по нормализации отношений на встрече с представителями ЕС на озерном курорте в Северной Македонии. При этом никакой документ не был подписан.

"Я не хотел подписывать ни соглашение об имплементационном приложении прошедшей ночью, ни соглашение, которое поддерживает ЕС. Я не хочу подписывать никакие международные юридически обязывающие документы с Косово, потому что Сербия не признает его независимость", - сказал Вучич.

При этом, по его словам, Сербия хочет иметь нормальные отношения с Косово: "Мы хотим путешествовать, мы хотим вести бизнес, вы не можете жить изолированно за 100-метровыми стенами".

Согласно устному соглашению, Косово обязалось предоставить большую автономию территориям с сербским населением, тогда как Сербия согласилась не блокировать членство Косово в международных организациях. ЕС пообещал организовать донорскую конференцию для создания пакета инвестиционной и финансовой помощи для обеих стран, а выделение финансовой помощи будет зависеть от шагов по улучшению связей.

Также отметим, что Совет ЕС поддержал введение безвизовых поездок в Евросоюз для владельцев косовских паспортов.

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